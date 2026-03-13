Nuovo pronto soccorso Cervello | 2000 mq per fermare la fuga

Oggi è stato inaugurato il nuovo pronto soccorso dell'ospedale Cervello a Palermo, che si estende su circa 2000 metri quadrati. L'intervento ha portato alla riqualificazione di spazi rinnovati, con l'obiettivo di migliorare l'accesso e la gestione delle emergenze. La struttura è ora operativa e pronta a ricevere i pazienti.

Il nuovo pronto soccorso dell’ospedale Cervello a Palermo è stato inaugurato ufficialmente oggi, restituendo alla comunità circa 2000 metri quadrati di spazi completamente rinnovati. L’evento segna un passo concreto nel piano di riqualificazione della sanità siciliana guidato dal presidente Schifani, mirando a ridurre la fuga dei pazienti verso le regioni del nord. L’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, ha sottolineato come questa struttura diventi un punto di riferimento per un territorio molto più ampio della sola città di Palermo, integrandosi con il resto della regione. Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Villa Sofia – Cervello, Alessandro Mazzara, ha confermato che l’inaugurazione avviene nel rispetto dei tempi di consegna previsti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo pronto soccorso Cervello: 2000 mq per fermare la fuga Articoli correlati Nuovo pronto soccorso dell’ospedale Cervello, Cisl Fp: "Un risultato frutto di anni di impegno e confronto"“L’inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale Cervello rappresenta un traguardo importante per la sanità palermitana e per tutto il... VIDEO | Inaugurato il nuovo pronto soccorso del Cervello, Faraoni: "Gli ultimi fatti dolorosi rischiano di oscurare un anno di lavoro"Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute in merito alla recente inchiesta giudiziaria sulla sanità. Altri aggiornamenti su Nuovo pronto Temi più discussi: AOOR Villa Sofia Cervello, venerdì 13 marzo inaugurazione nuovo Pronto Soccorso ospedale Cervello; Sanità, Faraoni Piano di riqualificazione mai visto prima in Sicilia; Quasi due anni di attesa per un test genetico: Senza una diagnosi mia figlia non si può curare; Caffè e tè contro il rischio demenza e declino cognitivo: cosa dicono i medici. Palermo, inaugurato il nuovo pronto soccorso dell’Ospedale CervelloA Palermo è stato inaugurato il nuovo pronto soccorso dell’ospedale Cervello, al termine di un intervento di ristrutturazione che restituisce alla piena ... canalesicilia.it ‘Cervello’, inaugurato il nuovo Pronto Soccorso: Struttura all’avanguardiaPALERMO – Un nuovo tassello nel piano di potenziamento della sanità palermitana. È stato inaugurato questa mattina il nuovo Pronto Soccorso dell’ospedale Cervello, un intervento strutturale atteso da ... livesicilia.it #Salute, inaugurato a Palermo il nuovo pronto soccorso del Cervello. - facebook.com facebook