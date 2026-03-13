VIDEO | Inaugurato il nuovo pronto soccorso del Cervello Faraoni | Gli ultimi fatti dolorosi rischiano di oscurare un anno di lavoro

È stato inaugurato il nuovo pronto soccorso del presidio ospedaliero Cervello, con un taglio del nastro seguito da un intervento di riqualificazione e ampliamento. L’opera, realizzata nell’ambito di un progetto di adeguamento e lavori complementari, è stata finanziata con i fondi del decreto legge 34 ex. Durante l’evento, un rappresentante ha dichiarato che gli ultimi fatti dolorosi rischiano di oscurare un anno di lavoro.

Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute in merito alla recente inchiesta giudiziaria sulla sanità. La nuova area di emergenza - che sarà operativa tra una decina di giorni - si estende complessivamente per circa 2 mila metri quadrati. I lavori hanno avuto un costo complessivo di circa 5 milioni di euro. "Un piano di riqualificazione mai visto prima in Sicilia" La nuova area di emergenza si estende complessivamente per circa 2 mila metri quadrati, suddivisi in: circa 1.050 metri quadrati dell’area del precedente pronto soccorso; circa 550 mq dell’area dell’ex ufficio ticket; circa 400 metri quadrati della nuova area dedicata alla camera calda. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Inaugurato il nuovo Pronto Soccorso del PO San Francesco d’Assisi di Oliveto CitraTempo di lettura: 2 minutiTenutasi questa mattina l’inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale San Francesco d’Assisi di Oliveto Citra. La Sanità del Lazio cambia, orgoglio Rocca: inaugurato il nuovo Pronto soccorso del S. Giovanni a RomaAl centro dell'intervento, un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro, finanziato con risorse regionali legate al Giubileo La sanità... Aggiornamenti e contenuti dedicati a VIDEO Inaugurato il nuovo pronto... Temi più discussi: Nuovo centro diurno a Fiano Romano, Inaugurazione questa estate. / Notizie / Novità / Homepage; VIDEO – L’Upo guarda al mondo: inaugurato il nuovo anno accademico nel segno dell’inclusione e della ricerca; Inaugurato sulla A30 Caserta-Salerno il nuovo svincolo di Maddaloni di Autostrade per l'Italia - Il video; Inaugurato il nuovo campo sportivo. Palermo, inaugurato il nuovo pronto soccorso dell’Ospedale CervelloA Palermo è stato inaugurato il nuovo pronto soccorso dell’ospedale Cervello, al termine di un intervento di ristrutturazione che restituisce alla piena ... canalesicilia.it ‘Cervello’, inaugurato il nuovo Pronto Soccorso: Struttura all’avanguardiaPALERMO – Un nuovo tassello nel piano di potenziamento della sanità palermitana. È stato inaugurato questa mattina il nuovo Pronto Soccorso dell’ospedale Cervello, un intervento strutturale atteso da ... livesicilia.it Inaugurato il nuovo Centro Commerciale Agorà a Misilmeri! Un importante momento per il territorio con la presenza dell’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, istituzioni locali e tanti cittadini. - facebook.com facebook Il #13marzo 1988 inaugurato in Giappone il tunnel sottomarino più lungo al mondo: il #Seikan (54 km), dalla combinazione dei caratteri cinesi utilizzati nella scrittura giapponese, delle prime lettere di Aomori e Hakodate, le due principali città collegate attraver x.com