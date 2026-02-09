Novità all' ospedale di Lodi | è attivo il nuovo totem salta coda
All’ospedale di Lodi entra in funzione il nuovo totem “saltacoda”. Da oggi, i pazienti possono ritirare i referti di laboratorio in modo più rapido, senza dover aspettare agli sportelli del Centro Unico di Prenotazione. Basta usare il totem digitale, che è già operativo nel nosocomio.
Lodi, 9 febbraio 2026 – È operativo, all’Ospedale Maggiore di Lodi, il nuovo totem “saltacoda”, uno sportello automatico digitale che consente agli utenti di ritirare i referti di laboratorio senza passare dagli sportelli del Centro Unico di Prenotazione. Lo strumento, recentemente riqualificato e aggiornato, è collocato al primo piano, nell’area Cup, e permette di ridurre sensibilmente i tempi di attesa, liberando al tempo stesso risorse per gli altri servizi. Come funziona il totem salta-code. Il funzionamento è semplice e intuitivo: basta inserire la tessera sanitaria e il foglio di ritiro rilasciato al momento dell’accettazione degli esami. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
