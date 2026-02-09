All’ospedale di Lodi entra in funzione il nuovo totem “saltacoda”. Da oggi, i pazienti possono ritirare i referti di laboratorio in modo più rapido, senza dover aspettare agli sportelli del Centro Unico di Prenotazione. Basta usare il totem digitale, che è già operativo nel nosocomio.

Lodi, 9 febbraio 2026 – È operativo, all’Ospedale Maggiore di Lodi, il nuovo totem “saltacoda”, uno sportello automatico digitale che consente agli utenti di ritirare i referti di laboratorio senza passare dagli sportelli del Centro Unico di Prenotazione. Lo strumento, recentemente riqualificato e aggiornato, è collocato al primo piano, nell’area Cup, e permette di ridurre sensibilmente i tempi di attesa, liberando al tempo stesso risorse per gli altri servizi. Come funziona il totem salta-code. Il funzionamento è semplice e intuitivo: basta inserire la tessera sanitaria e il foglio di ritiro rilasciato al momento dell’accettazione degli esami. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Novità all'ospedale di Lodi: è attivo il nuovo totem salta coda

Approfondimenti su Lodi Ospedale

All'Ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto è stato avviato il nuovo servizio di guardia radiologica notturna.

Dopo la presentazione dello studio di Binini Partner sulle aree proposte per il nuovo ospedale di Terni, emergono chiaramente alcune preferenze nel progetto.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Lodi Ospedale

Argomenti discussi: Ospedale di Rovereto, un nuovo angiografo per la cardiologia; In Consiglio la discussione sulle disfunzioni dei servizi dell'ospedale di Orvieto; Nuovi CUP e sala d'attesa all'ospedale di Jesolo; L’Armadio della gentilezza. Novità al pronto soccorso grazie all’idea di Stremao.

Due nuovi servizi all’ospedale di Branca: Accessi vascolari e Radiologia attiva 24 ore su 24Una seduta settimanale del team Accessi vascolari ed estensione dell’orario della Guardia Radiologica, ora attiva 24 ore su 24. Queste le due importanti novità all’ospedale. Da questo mese sono stati ... corrieredellumbria.it

All'ospedale di Terni interventi organizzativi migliorativiMentre proseguono i lavori di collegamento tra il pronto soccorso e il modulo poli, l'Azienda ospedaliera di Terni ha avviato una serie di interventi organizzativi migliorativi finalizzati a rendere p ... ansa.it

Novità in Medicasa! . Da febbraio è attivo il nuovo servizio di Pneumologia Convenzionato ASL presso il nostro Piccolo Ospedale. . Ora puoi prenotare Visita Pneumologica e Spirometria semplice tramite CUP, per prenderti cura della tua salute respiratori facebook