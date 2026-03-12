Nuovo ospedale | attivati gli ambulatori di cardiologia

È stato aperto all’interno del corpo F del nuovo ospedale di Pordenone un reparto di cardiologia. Gli ambulatori, situati al primo piano, sono ora operativi e pronti a fornire assistenza ai pazienti. Il trasferimento rappresenta l’ultima fase del passaggio dal vecchio al nuovo ospedale, che continua senza interruzioni.

Prosegue il traslogo dal vecchio al nuovo ospedale di Pordenone. L'ultimo passaggio ha riguardato l'apertura, all'interno del corpo F che si trova al primo piano, degli ambulatori di Cardiologia, pronti a offrire tutta l'assistenza necessaria ai pazienti. Per gestire al meglio i nuovi percorsi, l'Asfo si affiderà ai volontari ospedalieri di Avo e Prendersi Cura. Un personale che fornirà un prezioso supporto alle persone che si recheranno nel nuovo ospedale. Gli utenti, muniti di foglio promemoria o di tessera sanitaria, dovranno fermarsi in quest'area e ritirare al totem il biglietto con il numero che servirà per la chiamata negli ambulatori.

