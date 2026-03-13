Nuovo leader M5S Lecce | Carulli filosofia e giornalismo

La comunità politica di Lecce ha scelto Cosimo Carulli come nuovo rappresentante del Movimento 5 Stelle nel territorio. Carulli si occupa di filosofia e giornalismo, e ora assume questa responsabilità all’interno del partito. La nomina è stata annunciata ufficialmente, segnando un nuovo capitolo per il gruppo locale del Movimento 5 Stelle.

La comunità politica di Lecce ha designato Cosimo Carulli come nuovo rappresentante del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle. La nomina è stata ufficializzata dal coordinatore provinciale Iunio Valerio Romano, chiarendo una transizione generazionale all’interno della struttura locale. Il neoeletto, nato nel 1980 e laureato in Filosofia, porta con sé un’esperienza professionale consolidata nel giornalismo. Questa scelta segna il passaggio di consegne da Pierpaolo Saracino, l’avvocato che fino a ieri guidava la realtà pentastellata leccese, ricevendo i ringraziamenti degli attivisti per il mandato svolto. Una nuova guida tra filosofia e informazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo leader M5S Lecce: Carulli, filosofia e giornalismo Articoli correlati Gruppo M5S di Lecce, il nuovo rappresentate territoriale è Cosimo CarulliLECCE – E’ stato indicato nei giorni scorsi il nuovo rappresentante del gruppo territoriale del M5S di Lecce e lo annuncia in una nota il... Leggi anche: Report: Carotenuto (M5S), 'destra italiana isterica con giornalismo libero e fastidioso' Contenuti e approfondimenti su M5S Lecce Argomenti discussi: Giuseppe Conte infanga Giorgia Meloni: Finte passerelle a palazzo Chigi | Libero Quotidiano.it. Gruppo M5S di Lecce, il nuovo rappresentate territoriale è Cosimo CarulliLECCE – E’ stato indicato nei giorni scorsi il nuovo rappresentante del gruppo territoriale del M5S di Lecce e lo annuncia in una nota il coordinatore per la provincia di Lecce, Iunio Valerio Romano. lecceprima.it Cosimo Carulli rappresentante del nuovo gruppo territoriale M5S LecceLECCE- Cosimo Carulli è il nuovo Rappresentante del Gruppo territoriale M5S di Lecce - Lo annuncia in una nota il Coordinatore M5S per la Provincia di ... corrieresalentino.it