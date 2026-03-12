Gruppo M5S di Lecce il nuovo rappresentate territoriale è Cosimo Carulli

Il gruppo del Movimento 5 Stelle di Lecce ha scelto il suo nuovo rappresentante territoriale, che è stato comunicato dal coordinatore provinciale. La nomina è stata annunciata attraverso una nota ufficiale e riguarda una figura di riferimento per il gruppo locale. La comunicazione ufficiale è stata diffusa nei giorni scorsi, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui criteri della selezione.

LECCE – E' stato indicato nei giorni scorsi il nuovo rappresentante del gruppo territoriale del M5S di Lecce e lo annuncia in una nota il coordinatore per la provincia di Lecce, Iunio Valerio Romano. Si tratta di Cosimo Carulli, classe 1980, laureato in Filosofia, è giornalista professionista. Succede, alla guida della comunità pentastellata leccese, all'avvocato Pierpaolo Saracino, a cui gli attivisti hanno rivolto un sentito ringraziamento per il lavoro svolto nel corso del proprio mandato. "L'assemblea cittadina - spiega Romano - ha, inoltre, confermato alla carica di referente giovani Giovanni Gemma, mentre Ritana Leo è stata nominata vicepresidente vicaria.