Report | Carotenuto M5S ' destra italiana isterica con giornalismo libero e fastidioso'

Il rapporto tra politica e media continua a suscitare dibattiti, come evidenziato dalle recenti dichiarazioni di Carotenuto del Movimento 5 Stelle. La polemica si concentra sulle dinamiche tra destra italiana e giornalismo, con alcune critiche rivolte alla libertà di stampa e alla scrutinio pubblico. Queste questioni mettono in luce le tensioni e le diverse prospettive che caratterizzano il panorama politico e mediatico attuale.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Ringraziamo Maurizio Gasparri per averci aiutato a capire quale sia la spina nel fianco che gli duole rispetto alla questione Bellavia-Report. Nel suo insensato auspicio che sia l'Antimafia ad indagare sui presunti dossier del consulente della trasmissione, il senatore forzista ci dà un utile indizio per capire che il problema per lui e per il Governo non è Bellavia ma le rivelazioni di Report sui legami tra mafia ed eversione nera in relazione alle bombe del 1992". Lo afferma Dario Carotenuto, capogruppo M5S in Vigilanza Rai. "Lo ringraziamo -ribadisce- per averci messo sulla buona strada per comprendere l'isteria della destra italiana contro un giornalismo troppo libero e troppo fastidioso per chi ha scheletri che vuole restino nascosti nell'armadio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Report: Carotenuto (M5S), 'destra italiana isterica con giornalismo libero e fastidioso' Leggi anche: Caso Sangiuliano: Carotenuto (M5S), 'no censura Report, Ghiglia si dimetta' Leggi anche: FdI contro Report: «Altro che giornalismo, da Ranucci disinformazione stile Urss». La smentita sulla discesa in politica col M5S La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. M5S - MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «REPORT, CAROTENUTO (M5S): FI PASSA DA QUERELE A INTERROGAZIONI TEMERARIE; Guerra a Report, Gasparri getta la maschera; M5S - MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «STAT, CAROTENUTO (M5S): 12,4 MILIONI INATTIVI A NOVEMBRE, COS’HA DESTRA DA FESTEGGIARE?. M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «REPORT, CAROTENUTO (M5S): GASPARRI SU ANTIMAFIA DA’ INDIZIO SU REALE OBIETTIVO» - Il capogruppo M5S in Vigilanza Rai, Dario Carotenuto, ringrazia Maurizio Gasparri per averci aiutato a capire quale sia la spina nel fianco che gli duole ... agenziagiornalisticaopinione.it

M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «REPORT, CAROTENUTO (M5S): FI PASSA DA QUERELE A INTERROGAZIONI TEMERARIE» - "Con l'interrogazione in vigilanza Rai contro Ranucci, Forza Italia si è scavata la fossa del ridicolo. agenziagiornalisticaopinione.it

Caso Sangiuliano: Carotenuto (M5S), 'no censura Report, Ghiglia si dimetta' - Agostino Ghiglia deve assumersi la responsabilità delle sue azioni e fare un passo indietro immediato". lagazzettadelmezzogiorno.it

Anno nuovo, propaganda vecchia. Anche nel 2026 la destra non si smentisce e davanti ai nuovi dati ISTAT sull’occupazione, riferiti a novembre, riparte con il solito racconto trionfalistico. Meloni e Calderone esultano per un presunto minimo storico della disoc - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.