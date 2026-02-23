Enti locali via libera al nuovo contratto La Cgil non firma | I lavoratori perdono il 10% in busta paga

La firma del nuovo contratto collettivo per le funzioni locali ha causato reazioni contrastanti tra i lavoratori. La Cgil ha deciso di non sottoscriverlo, denunciando una perdita del 10% in busta paga per gli impiegati. L’accordo, concluso con l’Aran, riguarda i dipendenti pubblici e definisce le nuove condizioni di lavoro per il prossimo triennio. Si attendono ora eventuali iniziative di protesta o negoziati alternativi.

È stato firmato in via definitiva all' Aran, l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024. Ad essere interessati dal rinnovo contrattuale sono oltre 400mila lavoratori degli enti locali. Grande successo secondo il presidente dell'Aran, Antonio Naddeo, ma il parere della Cgil resta contrario. Per Naddeo "l'accordo raggiunto rappresenta un equilibrio tra le legittime aspettative del personale e la sostenibilità del sistema. Con la firma definitiva si chiude il triennio 2022-2024 e si conferma la continuità della stagione negoziale.

Scuola, c?è la firma sul nuovo contratto: aumenti in arrivo per docenti e personale Ata, novità e quanti soldi in busta pagaÈ stato firmato il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Istruzione, portando aggiornamenti e aumenti in busta paga per docenti e personale ATA.

Gli impiegati comunali in arrivo 140 euro in più in busta paga: chiuso il contratto. Ma la Cgil si tira fuoriIl governo ha concluso un accordo che porterà 140 euro in più al mese nelle buste paga degli impiegati comunali.

Dipendenti enti locali, via libera al rinnovo 2022-2024. Aumenti medi di 140 euro lordi mensiliIl contratto interessa oltre 430mila lavoratrici e lavoratori di Comuni, Province, Regioni, Città metropolitane, Comunità montane e isolane, Unioni di comuni ... repubblica.it

Aumenti per i dipendenti PA degli enti locali, ok del governo: di quanto sale lo stipendioIl Consiglio dei ministri sblocca il contratto per 500mila dipendenti locali. Riconosciuti aumenti e arretrati. Novità anche per buoni pasto in smart working. quifinanza.it

Aran, firmato definitivamente il contratto enti locali 2022-24 Aumenti medi fino a 140 euro. Possibile sperimentare la settimana corta (ANSA) - ROMA, 23 FEB - Firmato in via definitiva all'Aran il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni local - facebook.com facebook

