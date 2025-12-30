Procedono i lavori per il nuovo asilo nido | progetto da oltre 800 mila euro

Da brindisireport.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Carovigno ha avviato i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido comunale, situato nell’area antistante alla scuola secondaria

CAROVIGNO - Il Comune di Carovigno accelera sulla realizzazione del nuovo asilo nido comunale, che sorgerà nell'attuale giardino antistante della scuola secondaria di primo grado "Salvatore Morelli ", con l'affidamento dell'incarico per il collaudo statico delle opere strutturali. L'intervento si. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

procedono i lavori per il nuovo asilo nido progetto da oltre 800 mila euro

© Brindisireport.it - Procedono i lavori per il nuovo asilo nido: progetto da oltre 800 mila euro

Leggi anche: Ripa Teatina, al via i lavori del nuovo asilo nido: un progetto da Pnrr per 40 bambini

Leggi anche: Monreale, approvato il progetto per il nuovo asilo nido: investimento da quasi 4 milioni di euro

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Galliate, proseguono i lavori per il nuovo asilo nido comunale di via 2 Agosto; Nuovo asilo nido di Galliate: i lavori avanzano; Il 2026 sarà l’anno dei cambiamenti; Vieste, approvato il Programma triennale delle opere pubbliche.

procedono lavori nuovo asiloAsilo nido Bonacina, approvato il nuovo progetto - La Giunta comunale di Lecco ha approvato il progetto stralcio e il nuovo quadro economico per i lavori di demolizione ... resegoneonline.it

procedono lavori nuovo asiloNuovo asilo di Bonacina. Si torna al lavoro - I lavori per la costruzione del nuovo asilo nido di Bonacina ricominceranno presto. msn.com

procedono lavori nuovo asiloLecco, ripartono i lavori all’asilo nido di via Timavo a Bonacina: ok della Giunta - Con l’atto approvato dalla Giunta del Comune di Lecco, il progetto dell’asilo nido di via Timavo rientra dunque su un binario amministrativo definito, con l’obiettivo di arrivare al completamento ... lecconotizie.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.