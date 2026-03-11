Cappato | archiviato per suicidio assistito in Svizzera

La magistratura di Milano ha deciso di archiviare il procedimento contro Marco Cappato, ex tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, riguardante due casi di accompagnamento al suicidio assistito in Svizzera. La decisione riguarda le accuse legate a queste azioni compiute all’estero. L’indagine era stata avviata in seguito alle denunce presentate dalle autorità italiane. La vicenda si conclude con questa archiviazione.

La magistratura di Milano ha deciso l’archiviazione del procedimento contro Marco Cappato, ex tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, in relazione a due casi di accompagnamento al suicidio assistito svoltosi in territorio elvetico. La giudice per le indagini preliminari Sara Cipolla ha accolto la richiesta della Procura, stabilendo che non sussistevano gli elementi per il reato di aiuto al suicidio poiché i trattamenti rifiutati dai pazienti erano da considerarsi accanimento terapeutico. Questa decisione si basa su una sentenza della Corte Costituzionale emessa nel 2025, che ridefinisce i confini giuridici riguardo alla fine vita e al diritto di rifiutare cure futili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

