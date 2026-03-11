Fine vita Cappato | archiviate le accuse di aiuto al suicidio per due casi

Il Tribunale di Milano ha deciso di archiviare le accuse di aiuto al suicidio nei confronti di Marco Cappato. La decisione riguarda due casi specifici: quello di una donna di 69 anni malata di cancro che il 2 agosto 2022 si è fatta assistere in Svizzera e un uomo di 82 anni. Le accuse erano legate a presunti aiuti forniti in questi due episodi.

Il Tribunale di Milano ha archiviato le accuse di aiuto al suicidio nei confronti di Marco Cappato per i casi di Elena Altamira, la 69enne veneta malata oncologica che il 2 agosto 2022 si è recata in Svizzera per il suicidio assistito, e dell’82enne R. N. che lo ha fatto il 25 novembre 2022, entrambi malati terminali. La gip Sara Cipolla ha accolto la richiesta di archiviazione del pm Luca Gaglio e della ex aggiunta Tiziana Siciliano secondo cui differenziare nell’accesso al suicidio assistito fra pazienti che per “rimanere in vita necessitano (anche) di trattamenti di sostegno vitale” e altri “che necessitano solo di trattamenti terapeutici... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fine vita, Cappato: archiviate le accuse di aiuto al suicidio per due casi Articoli correlati "Non fu aiuto al suicidio". La gip di Milano archivia Marco CappatoDopo tre anni dall'autodenuncia di Marco Cappato, la gip di Milano Sara Cipolla, accogliendo la richiesta della Procura e sulla base di una recente... Leggi anche: "Abusi su una disabile fanese". Archiviate le accuse al medico: "Questa è la fine di un incubo" Contenuti e approfondimenti su Fine vita Gip Milano archivia, 'da Marco Cappato nessun aiuto al suicidio'(ANSA) - MILANO, 11 MAR - La gip di Milano Sara Cipolla, accogliendo la richiesta della Procura e sulla base di una recente sentenza della ... notizie.tiscali.it Marco Cappato, archiviate le accuse di istigazione al suicidio per due casi di malati accompagnati in SvizzeraLa gip di Milano Sara Cipolla, accogliendo la richiesta della Procura e sulla base di una recente sentenza della Consulta del 2025 sul fine vita, ha disposto l'archiviazione delle inchieste per aiuto ... milano.repubblica.it