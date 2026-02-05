Sicurezza arrivano i due via libera alle nuove norme | il sì del Senato e l' ok del Quirinale Meloni vede Vance

Il Senato ha dato il via libera alle nuove norme sulla sicurezza. Il ministro Piantedosi ha confermato che le violenze di Torino non sono state tollerate dalle istituzioni, respingendo le accuse di organizzazione o complicità. La strada è aperta, ora, anche al Quirinale.

Tutto come da programma. Al Senato vanno in scena le comunicazioni del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che sugli scontri di Torino durante il corteo per Askatasuna ribadisce la posizione del governo e definisce «un'insinuazione indegna» il voler adombrare che «le violenze» siano state «organizzate» o comunque «tollerate» dalle istituzioni. Al Quirinale, invece, si presenta il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano per fare il punto sui due provvedimenti sulla sicurezza - un decreto legge e un disegno di legge - che andranno oggi in Consiglio dei ministri. Due provvedimenti - circa ottanta pagine in tutto - su cui il Colle chiedi chiarimenti e correttivi da giorni soprattutto su due punti: il cosiddetto scudo per le forze dell'ordine e il fermo preventivo.

