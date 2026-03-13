Nuova stazione merci la Cna | Opera importante sbagliata la sede

La Cna della zona Sud di Ancona ha commentato positivamente il pronunciamento della Regione sul progetto della nuova stazione merci, che ha suscitato discussioni sul territorio negli ultimi mesi. Rfi aveva scelto l’area di San Rocchetto, vicino a Osimo, come sede per l’opera. La Confederazione ha riconosciuto l’importanza dell’intervento, ma ha evidenziato che la posizione scelta rappresenta un errore.

Anche la Cna della zona Sud di Ancona accoglie con favore il pronunciamento della Regione sul progetto infrastrutturale che negli ultimi mesi ha acceso il dibattito sul territorio, quello della futura stazione merci per cui Rfi aveva individuato l'area di San Rocchetto al confine con Osimo. "Già dodici mesi fa l'associazione di categoria, assieme ad altre realtà locali, aveva riconosciuto il valore strategico dell'opera nell'ambito della transizione dal trasporto su gomma a quello ferroviario e allo stesso tempo erano state espresse forti perplessità sulla localizzazione del terminal, ritenuta potenzialmente in contrasto con le strategie di sviluppo turistico - dice Andrea Cantori, segretario della Cna zona Sud di Ancona –.