Alla Stazione la mostra Binario 8 – Una nuova sede per la scuola di Architettura a Parma

Lunedì 23 febbraio alle 15.30, alla Stazione di Parma, si terrà l’inaugurazione della mostra “Binario 8 – Una nuova sede per la scuola di Architettura a Parma”. La mostra nasce dall’idea dell’Università di Parma di creare uno spazio espositivo dedicato ai progetti di ristrutturazione, e coinvolge anche quattro università europee, tra cui quella di Barcellona. La mostra presenta modelli e fotografie dei lavori in corso, offrendo ai visitatori un’anteprima della futura sede.

Dal 23 febbraio: esito di un progetto dell’Università di Parma che ha coinvolto altre 4 Università europee, nell’ambito delle iniziative per il venticinquennale della nascita della Facoltà di Architettura. Inaugurazione alle 15.30 Sarà inaugurata lunedì 23 febbraio alle 15.30 alla Stazione ferroviaria di Parma la mostra Binario 8 - Una nuova sede per la scuola di Architettura a Parma, esito di un progetto dell’Università di Parma (Dipartimento di Ingegneria e Architettura) che ha coinvolto altre 4 Università europee: la FH-Potsdam Potsdam University of Applied Sciences; la FAUP Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto; l’Università IUAV di Venezia; Sapienza Università di Roma.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Valle Imagna, nuova sede per i servizi alla persona: c’è anche una Stazione di Posta per l’ospitalità temporaneaIl 17 gennaio è stata inaugurata a Almenno San Salvatore la nuova sede dell’Ambito Territoriale Sociale Valle Imagna, situata in via Zuccala 1.

Natale alla Stazione: Cultura e Sweet Food al Binario 1Il Natale alla Stazione torna anche quest’anno con l’evento

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.