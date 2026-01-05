Cinzia Leone protagonista al Teatro Boni di Acquapendente

Il Teatro Boni di Acquapendente riprende la sua stagione con un nuovo appuntamento. Domenica 11 gennaio, l’attrice Cinzia Leone sarà protagonista dello spettacolo “Mamma sei sempre nei miei pensieri, spostati!”. Dopo il successo del tradizionale evento di fine anno con Bustric, l’attività teatrale prosegue sotto la direzione di Sandro Nardi, offrendo agli spettatori un’altra occasione di intrattenimento e riflessione.

CINZIA LEONE PROTAGONISTA AL TEATRO BONI DI ACQUAPENDENTE Domenica 11 gennaio torna l'attrice con "Mamma sei sempre nei miei pensieri, spostati!" Dopo il successo del tradizionale evento dell'ultimo dell'anno con lo spettacolo di Bustric, riparte la stagione del Teatro Boni di Acquapendente (Viterbo), diretta da Sandro Nardi, con il primo appuntamento del 2026. Domenica 11 gennaio alle ore 17.30 è in programma il gradito ritorno di Cinzia Leone in " Mamma sei sempre nei miei pensieri, spostati! ". Uno spettacolo sulla "mammità", sul distacco dal cordone ombelicale, su come la mamma condiziona i nostri atteggiamenti, i nostri pensieri e tutto il nostro essere.

