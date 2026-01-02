Ho denunciato le molestie sessuali subite nel tour di Will Smith e lui mi ha licenziato | la replica del cantante

Un cantante ha accusato Will Smith di molestie sessuali durante un tour, e successivamente di aver subito un licenziamento ingiustificato come ritorsione. La vicenda ha sollevato questioni legali e di tutela dei diritti lavorativi, con le parti coinvolte che si sono esposte pubblicamente. La vicenda sottolinea l'importanza di affrontare con attenzione i casi di molestie e le conseguenze che possono derivarne nel contesto professionale.

Will Smith e la sua agenzia sono stati accusati di licenziamento senza giusta causa e ritorsione dopo una denuncia per molestie sessuali. A muovere le accuse è stato il violinista Brian King Joseph. L'avvocato di Will Smith replica: "Accuse false, infondate e sconsiderate". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

