Will Smith denunciato per molestie sessuali le accuse del suo ex violinista dopo averlo licenziato
Will Smith è stato citato in giudizio da Brian King Joseph, ex violinista del suo tour
Will Smith è stato citato in giudizio per molestie sessuali dal violinista Brian King Joseph, che ha preso parte al suo Based on a True Story: 2025 Tour. Secondo quanto scrive la testata americana Variety, che ha esaminato l’atto depositato in un tribunale di Los Angeles, Joseph sarebbe stato ingaggiato nel novembre 2024 per un concerto a San Diego e successivamente inserito nel tour, oltre a essere coinvolto nella realizzazione di un nuovo album. Con il passare del tempo, il rapporto tra lui e Will Smith sarebbe diventato sempre più stretto. Al punto che il rapper e attore gli avrebbe detto: «Tu e io abbiamo un legame speciale, che non ho con nessun altro». 🔗 Leggi su Open.online
