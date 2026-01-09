Iperal a Pasturo c' è la data di apertura del primo supermercato in Valsassina

Il 18 marzo 2026 segnerà l’apertura del primo supermercato Iperal a Pasturo, in Valsassina. Dopo un lungo percorso di lavori e discussioni, questa nuova struttura offrirà servizi di spesa quotidiana ai residenti della zona. L’inaugurazione rappresenta un momento importante per la comunità locale, introducendo una proposta commerciale che mira a migliorare la qualità e la comodità degli acquisti nel territorio.

È ufficiale: il nuovo supermercato Iperal di Pasturo aprirà i battenti il 18 marzo 2026. Dopo anni di discussioni, polemiche e lunghi lavori di costruzione, la Valsassina avrà il suo primo punto vendita della catena valtellinese, destinato a cambiare profondamente le abitudini di spesa dei. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

