Nuova Abarth A112 2027 | torna la piccola bomba dello Scorpione?

Una nuova versione della Abarth A112, prevista per il 2027, si presenta come una versione moderna della storica Autobianchi A112 Abarth. La vettura dovrebbe mantenere le caratteristiche di base che ne hanno caratterizzato il successo in passato: compatta, leggera, con un carattere deciso e divertente. L’obiettivo è riproporre lo spirito originale della piccola sportiva dello Scorpione.

Per far rinascere lo spirito dello scorpione, una Autobianchi A112 Abarth moderna (2027) dovrebbe recuperare la filosofia originale: piccola, leggerissima, cattiva e divertente. Negli anni ’70 era proprio questo il suo segreto: una citycar minuscola ma con assetto sportivo, peso sotto i 800 kg e motori fino a circa 70 CV che la rendevano molto vivace per l’epoca. Ecco un concept realistico di come potrebbe essere. A112 Abarth 2027 – Concept per rilanciare lo Scorpione. 1. Filosofia. Segmento: hot hatch ultra-compatta (tipo mini hot-hatch da città). Peso target: 950–1050 kg. Prezzo: 25–30 mila €. Missione: tornare alla sportività semplice e analogica. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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