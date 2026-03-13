Nuova A112 Abarth | l’auto vincente per rilanciare lo Scorpione?

Una nuova versione della A112 Abarth è stata annunciata per il 2027, con l’obiettivo di riprendere le caratteristiche della storica autovettura. La vettura si propone come una compatta leggera, agile e divertente, con un carattere deciso. Si tratta di un modello che punta a rinnovare lo spirito originale dello scorpione, attraverso un design e prestazioni che rispettano le radici del marchio.

Per far rinascere lo spirito dello scorpione, una Autobianchi A112 Abarth moderna (2027) dovrebbe recuperare la filosofia originale: piccola, leggerissima, cattiva e divertente. Negli anni ’70 era proprio questo il suo segreto: una citycar minuscola ma con assetto sportivo, peso sotto i 800 kg e motori fino a circa 70 CV che la rendevano molto vivace per l’epoca. Ecco un concept realistico di come potrebbe essere. A112 Abarth 2027 – Concept per rilanciare lo Scorpione. 1. Filosofia. Segmento: hot hatch ultra-compatta (tipo mini hot-hatch da città). Peso target: 950–1050 kg. Prezzo: 25–30 mila €. Missione: tornare alla sportività semplice e analogica. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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