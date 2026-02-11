Fiat e Abarth | nuova 600 Sport e 600e svelate un omaggio al design italiano e allo spirito di Milano-Cortina

La Fiat e l’Abarth hanno presentato due nuovi modelli, la 600 Sport e la 600e. Sono un omaggio al design italiano e allo spirito di Milano-Cortina. La presentazione si è svolta l’11 febbraio 2026 e ha attirato molta attenzione tra gli appassionati di auto. Entrambe le vetture puntano a unire stile e tecnologia, con un occhio di riguardo alle radici italiane. La 600 Sport e la 600e rappresentano una svolta per il marchio, che vuole rilanciarsi nel mercato delle auto compatte e innovative. La data segna un

Fiat 600 e Abarth 600e: un Rinascimento Motoristico alla Luce di Milano-Cortina. L'11 febbraio 2026 segna una data significativa per il panorama automobilistico italiano. Fiat e Abarth hanno svelato al mondo le nuove Fiat 600 Sport e Abarth 600e, veicoli che incarnano un ritorno all'eccellenza e che si pongono come simboli di un rinnovato spirito competitivo. L'annuncio, riportato da Italpress, non è semplicemente la presentazione di due nuovi modelli, ma la dichiarazione di intenti di due marchi storici che puntano a ridefinire i concetti di sportività e design. L'evento, seppur privo di dettagli specifici riguardo alla location esatta, ha immediatamente catturato l'attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati del settore.

