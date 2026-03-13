Nuoro | macerie e pericoli minacciano i bambini

A Nuoro, in via Dessanay, le macerie e i pericoli continuano a mettere in pericolo i bambini. La zona è ancora segnata dalla perdita di Patrick Zola ed Ethan Romano due anni fa, e rimane un punto di grande attenzione per la sicurezza pubblica. Non sono stati effettuati interventi significativi per mettere in sicurezza l’area, che resta vulnerabile.

La zona di via Dessanay a Nuoro, teatro della tragica perdita di Patrick Zola ed Ethan Romano due anni fa, rimane un punto critico di insicurezza. L'assenza di recinzioni e la presenza di macerie pericolose minacciano oggi la sicurezza dei minori che frequentano l'Oratorio dei Salesiani. L'appello rivolto alle istituzioni locali evidenzia come il sito non sia stato bonificato, mantenendo un livello di rischio inaccettabile per la comunità. La richiesta è chiara: serve un intervento immediato per recintare l'area e garantire la messa in sicurezza definitiva del lotto. Il silenzio delle macerie in Badu 'e Carros. Nel quartiere di Badu 'e Carros, il suolo dove avvenne il crollo del solaio il 1° aprile 2024 racconta una storia di incuria che dura da quasi due anni.