Carnevale attenzione ai pericoli per i bambini | dalle maschere alle stelle filanti

Quest’anno molte famiglie devono fare attenzione ai rischi nascosti durante il Carnevale dei bambini. Le maschere e le stelle filanti sono divertenti, ma possono diventare pericolose se non si scelgono con cura i costumi o i giochi. È importante verificare che i prodotti siano marchiati con il marchio CE e che abbiano le indicazioni sull’età minima. Molti genitori si chiedono come proteggere i più piccoli e evitare incidenti durante le feste.

(Adnkronos) – I bambini adorano il Carnevale, ma trascorrerlo in sicurezza è una priorità. I pericoli possono nascondersi ovunque, dalle maschere ai costumi, nei giochi sprovvisti di marchio CE o delle informazioni obbligatorie sull’eta` minima consigliata per l’utilizzo. L'Unione nazionale consumatori segnala a cosa bisogna stare attenti. Il marchio CE è la certificazione che attesta che il prodotto rispetta gli standard di qualità e sicurezza europei. Quando acquistiamo le maschere o i costumi di Carnevale è bene leggere l’etichetta e assicurarsi della presenza del simbolo. Attenzione: la marcatura CE può essere confusa con un logo quasi identico, ingannevole, che sta per China Export.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il Carnevale di Venezia, noto per le sue tradizioni e il suo fascino, si svolgerà quest’anno senza l’uso di coriandoli e stelle filanti in plastica.

Recenti controlli delle forze dell’ordine hanno portato al sequestro di maschere e trucchi di Carnevale tossici destinati ai bambini.

Carnevale, attenzione ai pericoli per i bambini: dalle maschere alle stelle filantiI bambini adorano il Carnevale, ma trascorrerlo in sicurezza è una priorità. I pericoli possono nascondersi ovunque, dalle maschere ai costumi, nei giochi sprovvisti di marchio CE o delle informazioni ... adnkronos.com

Nas. Operazione di Carnevale: sequestrati oltre 77mila articoli in diverse città italiane. Grillo: Attenzione ai prodotti, possono essere tossici per i bambiniGli interventi hanno interessato l’intera filiera commerciale e le aziende di settore che trattano articoli ludici per il periodo di carnevale. Grillo: Da genitore prima che da ministro, chiedo a ... quotidianosanita.it

