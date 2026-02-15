Internet e bambini | focus sui pericoli della rete
Il tecnico informatico del progetto “Interconnettiamoci” ha spiegato i rischi di internet ai bambini della scuola primaria San Lorenzo Le Rose di Impruneta, dopo che gli alunni hanno sollevato numerose domande. I giovani studenti, incuriositi e attenti, hanno mostrato grande interesse nel capire come proteggersi online, mentre le loro mani si alzavano continuamente per chiedere chiarimenti. Durante l’incontro, i bambini hanno anche condiviso alcune esperienze personali legate all’uso del web, rendendo l’atmosfera più vivace e coinvolgente.
Firenze, 15 febbraio 2026 – L’attenzione dei giovanissimi alunni della Scuola primaria San Lorenzo Le Rose di Impruneta si è mantenuta alta tanto quanto in alto sono andate le loro manine, mentre a più riprese riempivano di domande e commenti il tecnico informatico del progetto “Interconnettiamoci: incontro sulla sicurezza dei ragazzi su internet”. L’iniziativa, subito accolta con favore dalle insegnanti Silvia Mangionello, Alessia Frosecchi, Elena Lapini e Francesca Nenci – maestre rispettivamente delle classi II, III, IV e V - è stata promossa e organizzata dai Lions Club Firenze Poggio Imperiale e Firenze Impruneta San Casciano, che già lo scorso anno avevano volto la propria attenzione ai bisogni di questa piccola, preziosa realtà scolastica del territorio imprunetano, rimettendo in funzione quattro compute dell’aula informatica e acquistando gli arredi esterni per la didattica all’aperto dei bambini della materna. 🔗 Leggi su Lanazione.it
I giovani e i pericoli della rete: i consigli dell’Arma agli alunni delle quinte elementari di Bronte
Con l’inizio dell’anno scolastico, i Carabinieri sono tornati nelle scuole di Bronte per parlare ai bambini delle quinte elementari.
