Starmer-Trumpuniti | No nucleare Iran

Il primo ministro britannico, Starmer, ha discusso con Trump, presidente degli Stati Uniti, della proposta di evitare un accordo nucleare con l’Iran. La conversazione è avvenuta a Ginevra, dove entrambi hanno manifestato una posizione condivisa contro il ritorno al programma nucleare iraniano. Durante il colloquio, hanno ribadito che non vogliono verifiche o concessioni che possano permettere all’Iran di ottenere armi nucleari.

Starmer, Trump discussed Russia-Ukraine, Iran after Geneva talks, Downing Street saysKeir Starmer ha chiamato Donald Trump martedì sera per discutere della situazione tra Russia e Ucraina, oltre alle tensioni con l’Iran, dopo i colloqui di Ginevra.

