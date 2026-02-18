Starmer-Trumpuniti | No nucleare Iran
Il primo ministro britannico, Starmer, ha discusso con Trump, presidente degli Stati Uniti, della proposta di evitare un accordo nucleare con l’Iran. La conversazione è avvenuta a Ginevra, dove entrambi hanno manifestato una posizione condivisa contro il ritorno al programma nucleare iraniano. Durante il colloquio, hanno ribadito che non vogliono verifiche o concessioni che possano permettere all’Iran di ottenere armi nucleari.
10.05 Il primo ministro del Regno Unito,Starmer, ha parlato con il presidente Usa, Trump, dei colloqui tra Stati Uniti e Iran sul nucleare, a Ginevra. I due leader confermano l'impegno congiunto per una stabilità e pace in Medioriente Entrambi hanno concordato che l'Iran non dovrà mai essere in grado di sviluppare un'arma nucleare e hanno ribadito la necessità di collaborare strettamente con gli alleati per migliorare la sicurezza regionale". Teheran annuncia: "Domani esercitazione congiunta con la Russia nel golfo dell'Oman".
Stati Uniti pronti a colloqui con l’Iran su nucleare, ma condizioni ancora irrisolteGli Stati Uniti sono pronti a riprendere i colloqui con l’Iran sul nucleare.
Starmer, Trump discussed Russia-Ukraine, Iran after Geneva talks, Downing Street saysKeir Starmer ha chiamato Donald Trump martedì sera per discutere della situazione tra Russia e Ucraina, oltre alle tensioni con l’Iran, dopo i colloqui di Ginevra.
STARMER’S Nuclear Gamble for TRUMP — BRITAIN Says NO
