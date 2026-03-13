Oggi si celebra il quarto giorno della Novena a San Giuseppe, dedicato a chi vuole affidare le proprie difficoltà a questa figura di protezione. La preghiera invita i fedeli a rivolgersi a San Giuseppe per chiedere aiuto nelle situazioni più complesse della vita quotidiana. La celebrazione si svolge con momenti di preghiera collettiva, sottolineando l’importanza della fede e della fiducia in questa figura religiosa.

Preghiamo insieme il quarto giorno della Novena per affrontare le situazioni più difficili della nostra vita, e scoprirai come l’intercessione di San Giuseppe può darti forza nelle prove. Proseguiamo il nostro cammino che ci porta ai piedi dello Sposo di Maria, l’uomo del silenzio che ottiene da Dio ogni grazia.grazia. Questa preghiera è un grido che sale al Cielo, certi che San Giuseppe non lascerà mai inascoltato chi si affida con fede al suo potente patrocinio. Nel corso della sua vita terrena, egli ha sperimentato la fatica di ogni padre di famiglia: ha conosciuto l’incertezza e le prove quotidiane, e per questo può comprendere ogni nostra necessità. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Novena a San Giuseppe, quarto giorno: per affidare ogni difficoltà

Articoli correlati

Novena a San Giuseppe, primo giorno: per affidare ogni difficoltàDavanti alle prove più dure, non siamo soli: il Custode del Redentore e della Provvidenza è pronto ad ascoltarci.

Novena a San Giuseppe, terzo giorno: per affidare ogni difficoltàNel terzo giorno della Novena a San Giuseppe, guardiamo allo Sposo di Maria come al custode delle nostre fragilità, pronti a consegnare nelle sue...

NOVENA A SAN GIUSEPPE Giorno 4 | Potente Preghiera per una Grazia e Protezione

Contenuti e approfondimenti su San Giuseppe

Temi più discussi: 10 marzo: iniziamo la Novena a San Giuseppe; La festa di San Giuseppe, a Roma si celebra nel quartiere dove c'è la Basilica; La vita di Santa Teresa non può essere compresa senza San Giuseppe.; Parrocchia di S. Giuseppe: novena per la festa del patrono.

San Giuseppe a Ragusa: il programma della festaSan Giuseppe a Ragusa, hanno preso il via ieri sera i solenni festeggiamenti in onore del Patriarca. Il programma ... quotidianodiragusa.it

San Giuseppe a Ragusa, i riti religiosi nel vivoIn occasione delle celebrazioni dedicate a San Giuseppe, la comunità del Santissimo Salvatore di Ragusa ha vissuto ieri sera un momento particolarmente intenso con la santa messa presieduta da don Giu ... lasicilia.it

Zeppole di San Giuseppe fritte, ecco come prepararle a regola d'arte! Per la ricetta clicca qui https://www.gnamgnam.it/ricetta/zeppole-di-san-giuseppe.htm - facebook.com facebook

#PRIMATV | "Petra di San Giuseppe" di #PabloMoreno Stasera #12marzo in prima serata su #TV2000 Canale 28 dtt 157 Sky Il giorno della sua beatificazione, il 16 ottobre 1994, #sanGiovanniPaoloII la definì "Donna con un cuore di fuoco". Furon x.com