Novara il bar ristorante del Castello non lo vuole nessuno | ancora bando prorogato

È stata prorogata fino al 22 gennaio 2026 la scadenza del bando per il bar ristorante del Castello di Novara. Questa nuova proroga offre ulteriori opportunità per presentare la propria candidatura e partecipare alla gestione della struttura. Per chi è interessato, è importante rispettare il nuovo termine e consultare attentamente le modalità di partecipazione.

Che San Gaudenzio possa portare in qualche modo fortuna? Scherzi a parte, è stata ulteriormente prorogata la scadenza del bando per il bar ristorante del Castello di Novara e il termine ultimo per consegnare la domanda è proprio il prossimo 22 gennaio 2026. Sembra che quegli spazi non li voglia nessuno e dimostrazione sono i numerosi bandi appunto presentati dall'amministrazione e andati deserti o quasi (un unico interessato si era poi tirato indietro a causa delle lungaggini dei lavori al Castello stesso). L'ultimo bando aveva come scadenza il 22 dicembre ed è da qui che si è pensato di prorogare ancora.

