locazioni a canone agevolato sottoscritto il nuovo accordo

È stato firmato il nuovo accordo territoriale per le locazioni a canone agevolato nel Comune della Spezia. Il documento nasce da un confronto tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le rappresentanze sindacali degli inquilini, come il Sunia. Questa iniziativa mira a regolamentare e facilitare l'accesso a contratti di locazione più sostenibili, garantendo equità e trasparenza per tutte le parti coinvolte.

Sottoscritto il nuovo accordo territoriale per i contratti di locazione a canone agevolato relativo al Comune della Spezia, frutto di un confronto approfondito tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative, tra cui il Sunia. I contratti con decorrenza dal 1 gennaio 2026 e che saranno registrati all’Agenzia delle entrate a decorrere sempre dal 1 gennaio dovranno essere redatti secondo il nuovo accordo che annulla e sostituisce il precedente. "L’intesa – spiega il leader del Sunia, Franco Bravo – aggiorna e rafforza il quadro regolatorio locale previsto dalla normativa nazionale, introducendo criteri più chiari, trasparenti e rispondenti alle esigenze abitative della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

