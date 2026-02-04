A Monza ci sono solo 68 medici di famiglia | ecco dove sono e perché i pazienti si lamentano

A Monza mancano i medici di famiglia e i pazienti devono fare i conti con lunghe attese e appuntamenti difficili da trovare. La carenza si fa sentire in tutta la città, lasciando molte persone senza un punto di riferimento sanitario vicino casa. Solo 68 medici coprono l’intera area, e le lamentele aumentano di giorno in giorno.

A Monza (ma non solo) la mancanza dei medici di medicina generale è un'emergenza. Ma forse qualcosa nei prossimi mesi potrebbe cambiare. In meglio È un dato di fatto: a Monza mancano i medici di famiglia e sempre più pazienti si ritrovano, dall’oggi al domani, senza il caro vecchio dottore della mutua. A Monza i dottori sono pochi e quei pochi, peraltro, mancano in molti quartieri. Ecco perché e soprattutto dove sono gli ambulatori. Perché entro il 2030 rischiamo di restare (quasi) senza medici di base? I numeri in Brianza .🔗 Leggi su Monzatoday.it

