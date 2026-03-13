Non si ferma all' alt e rischia di travolgere un poliziotto in piazza Mancini Battaglia 28enne arrestato

Un uomo di 28 anni è stato arrestato dopo aver ignorato un posto di blocco in piazza Mancini Battaglia. Invece di fermarsi, ha proseguito la marcia e ha tentato di travolgere uno dei poliziotti presenti sul posto. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi e ha portato all’arresto dell’automobilista.

L'inseguimento ad alta velocità tra le strade di Catania da parte dei poliziotti della squadra volanti, senza mai perderlo di vista, si è concluso con l'arresto in via Del Roveto Non si ferma al posto di controllo in piazza Mancini Battaglia e rischia di travolgere uno dei poliziotti che gli aveva intimato l’alt. Alla vista della volante l’uomo, un giovane catanese di 28 anni, ha bruscamente accelerato, compiendo una pericolosa manovra per invertire il senso di marcia, mettendo in pericolo i conducenti delle altre auto, in un nevralgico punto di snodo del traffico veicolare. L'inseguimento ad alta velocità tra le strade di Catania da parte dei poliziotti della squadra volanti, senza mai perderlo di vista, si è concluso con l'arresto in via Del Roveto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Non si ferma all’alt e rischia di investire un poliziotto: arrestato un 28enne a CataniaABBONATI A DAYITALIANEWS L’alt ignorato e la fuga per le strade della città Un 28enne catanese è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver... Trentola Ducenta, non si ferma all’alt e fugge: 28enne arrestato a Giugliano dopo inseguimentoNon si è fermato all’alt dei carabinieri e ha dato il via a una lunga e pericolosa fuga tra le strade del casertano fino a Giugliano.