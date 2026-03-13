Bruno Contrada, ex numero tre del Sisde, è stato arrestato alla vigilia di Natale del 1992. Conosciuto come ‘U dottore’ dei segreti di Stato, aveva affermato di non voler portare nessun segreto nella tomba e aveva dichiarato che la sua vita era già distrutta. Il suo arresto avvenne in un anno segnato da eventi difficili, che hanno coinvolto anche altri protagonisti delle istituzioni di sicurezza.

Andarono ad arrestarlo alla vigilia di Natale del 1992, l’annus horribilis. Bruno Contrada era il numero tre del Sisde. Con quell’ arresto eccellente si pensò che davvero avesse ragione Giovanni Falcone sull’esistenza di un terzo livello. Quella zona grigia in cui mafia, potere e pezzi di Stato s’incontrano. “La mia vita - ebbe a dire Contrada in più di un’occasione - fu distrutta quel giorno”. Ma chi era davvero questo napoletano che si era subito ambientato a Palermo tanto che anche quando andò a lavorare a Roma il legame con l’isola restò fortissimo? Un poliziotto implacabile o un servitore dello Stato che flirtò con Cosa Nostra? 20060225 - PALERMO - CRO - MAFIA: CONFERMATA CONDANNA A 10 ANNI PER CONTRADA - Un'immagine d'archivio di Bruno Contrada. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Non porterò nessun segreto nella tomba”. Bruno Contrada, ‘U dottore’ dei segreti di Stato che diceva: “La mia vita è già distrutta”

Articoli correlati

Addio a Bruno Contrada, aveva 94 anni. Dopo le sue vicende giudiziarie diceva: "Sono già morto"È morto a Palermo l'ex dirigente di polizia e numero tre del Sisde Bruno Contrada, 94 anni.

È morto l’ex dirigente dei servizi segreti Bruno ContradaEra noto per una complessa vicenda giudiziaria, conclusa nel 2007 con la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa Bruno Contrada, ex...

Altri aggiornamenti su Bruno Contrada

Addio al super poliziotto sospeso tra indagini e accuse di mafia: vita e segreti di Bruno ContradaC’è una foto che sembra raccontare tutto di Bruno Contrada. Sguardo intenso, mani ferme, passo calmo, ma con la tensione di chi ha visto troppo e parla troppo poco. Era il super poliziotto che ... notizie.tiscali.it

È morto l’ex agente segreto Bruno ContradaEx numero tre del Sisde negli anni piu' violenti della guerra di mafia a Palermo, e' stato al centro di una vicenda giudiziaria controversa che ha diviso l'opinione pubblica ... grandangoloagrigento.it