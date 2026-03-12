Guerra in Iran | missile colpisce la base italiana ad Erbil in Iraq

Un attacco missilistico ha colpito la base militare di Erbil in Iraq, dove si trovano anche truppe italiane. L’attacco ha provocato danni e ha coinvolto il personale presente nella struttura. Nessuna informazione è stata ancora data sui feriti o su eventuali vittime. La notizia è stata confermata dalle autorità militari locali e italiane.

Un attacco missilistico ha interessato la base militare di Erbil, dove è presente anche personale italiano. La notizia è emersa dopo che il ministro della Difesa Guido Crosetto ha informato il deputato Angelo Bonelli con un messaggio in cui spiegava di non avere ancora un quadro completo dei danni provocati dall’esplosione. Il contenuto della comunicazione è stato reso pubblico dallo stesso Bonelli durante la trasmissione televisiva Realpolitik, in onda su Rete 4. Nel messaggio, Crosetto sottolineava però un elemento rassicurante: tra i militari italiani presenti nella base non risultano vittime. Successivamente il ministro ha confermato all’agenzia Adnkronos di aver verificato direttamente la situazione parlando con il comandante della struttura, il colonnello Stefano Pizzotti. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Articoli correlati Guerra in Iran, missile colpisce base italiana a Erbil. Crosetto: “Stanno tutti bene”. Trump: “Guerra finirà presto. Iran colpito duramente”Cresce la tensione in Medio Oriente dopo una notte di attacchi incrociati tra Iran, Israele e Stati Uniti. Guerra in Iran: missile colpisce base italiana a Erbil. Crosetto: “Stanno tutti bene”Secondo le prime informazioni confermate dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, non si registrano feriti tra i militari italiani. Iran missile strike on US Navy base in Bahrain captured on camera Altri aggiornamenti su Guerra in Iran missile colpisce la base... Temi più discussi: Guerra in Iran, un missile sulla Turchia intercettato dalla Nato. Erdogan: serve il dialogo; Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Guerra in Iran | Blackout generale in Iraq. Ma i lanci di missili iraniani diminuiscono dell’86%; Missili balistici e droni One Way. Gli Stati Uniti in Iran testano in combattimento armi mai schierate prima. Iran, la guerra in diretta: missile colpisce la base italiana a Erbil, in Iraq, nessun ferito. Bombe su Teheran e Beirut, almeno 7 mortiGli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, giovedì 12 marzo, in tempo reale. Nella tarda serata di ieri un missile ha colpito la base italiana di Erbil, in Iraq ... fanpage.it Guerra Iran, missile colpisce la base italiana di Erbil. Dubai, drone contro edificio con truppe Usa. Trump insiste: «Non abbiamo finito»Un missile ha colpito la base italiana a Erbil, in Iraq. A confermarlo è il ministro della Difesa Guido Crosetto che ha sentito personalmente il comandante della base. A quanto si apprende non ci sono ... ilmessaggero.it Meloni in parlamento sulla guerra all’Iran Le assemblee climatiche in Europa Il giornalismo come fuga dall’orrore Al microfono Alessandra Pigliaru, redattrice delle culture Ascolta Una mattina su ilmanifesto.it e su tutte le piattaforme streaming https://ilmanife - facebook.com facebook La nuova proposta di Giorgia Meloni alle opposizioni sulla guerra. Il punto di Alessandra Sardoni x.com