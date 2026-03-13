In Inghilterra si discute molto sul modo di giocare dell’Arsenal, con commenti che vanno da “non è calcio” a “ti soffocano come un pitone”. Il Guardian ha recentemente cercato di riequilibrare le opinioni, ma il dibattito rimane acceso. Le critiche e le analisi si susseguono, creando un fermento tra tifosi e esperti. La questione riguarda principalmente le modalità di gioco adottate dalla squadra.

Al netto del Guardian, che l’altro giorno ha provato a rimettere la bilancia del dibattito in equilibrio, in Inghilterra c’è per l’appunto gran fermento per i giudizi sul gioco dell’Arsenal. Che fa un po’ schifo quasi a tutti ( tranne a quanto pare al Guardian, appunto). The Athletic allora ha provato un po’ a riassumere il tutto. Arsenal, continuano le polemiche sul suo non gioco. “Negli ultimi mesi – scrive il giornale – le solite prese in giro sulla loro mentalità ( “Deboli”, “Faranno una figuraccia”) hanno gradualmente lasciato il posto alle critiche sul loro stile di gioco e su molto altro. Se non sono le ex icone del Manchester United... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Non è calcio”, “ti soffocano come un pitone”: il (surreale) dibattito inglese sul gioco dell’Arsenal

