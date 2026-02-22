Tottenham Arsenal stop al gioco per un un problema tecnico dell’assistente | ecco cosa è successo

Durante il derby tra Tottenham e Arsenal, il gioco si è fermato a causa di un problema tecnico all’assistente elettronico, che ha causato un'interruzione di diversi minuti. Il guasto ha impedito di rilevare correttamente le azioni in campo e ha costretto i giocatori a fermarsi. Le squadre hanno approfittato del tempo per riorganizzarsi, mentre i tifosi seguivano con attenzione gli sviluppi. La partita è ripresa solo dopo aver risolto il problema tecnico.