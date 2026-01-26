Cosa unisce Seba Esposito a Tom Cruise? Il ruolo atipico dell’osteopata nel calcio inglese

Seba Esposito e Tom Cruise condividono un aspetto poco noto del calcio: il ruolo dell’osteopata freelance. Questa figura, spesso invisibile ai più, si occupa della salute e del benessere dei calciatori attraverso approcci personalizzati. Nel calcio inglese, l’osteopata svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento delle prestazioni, offrendo supporto individuale e contribuendo alla gestione degli infortuni. Un mestiere che unisce competenza e discrezione, essenziale nel mondo dello sport professionistico.

Tra i tanti lavori del calcio contemporaneo esiste quello dell’osteopata free lance, un preparatore individuale per i calciatori e non solo. Marco Cesarini, dopo aver lavorato per svariate squadre di Serie A e Premier League, ora vive a Londra e. su una barca! Ma nel suo mondo non c’è solo il calcio, ha infatti lavorato anche durante le riprese di “Mission Impossible”. Lo abbiamo incontrato per farci dire di più sulla sua storia e su questo ruolo atipico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cosa unisce Seba Esposito a Tom Cruise? Il ruolo atipico dell’osteopata nel calcio inglese Approfondimenti su seba esposito Tom cruise vincitore dell oscar onorario la prima statuetta per l attore Tom Cruise sarà "irriconoscibile" nel nuovo film di Iñárritu Tom Cruise si prepara a sorprendere il pubblico con un'inedita interpretazione nel nuovo film di Alejandro G. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Sebastiano Esposito guida il Cagliari alla vittoria. LE PAROLE DI SEBASTIANO ESPOSITO Nell'intervista rilasciata a SkySport dopo la vittoria del suo Cagliari a Firenze, Sebastiano Esposito ha parlato anche del fratello Salvatore e della Sampdoria. L'attaccante classe 2002 ha rivelato di aver "c - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.