Arkema, filiale italiana del leader mondiale nella chimica di specialità, ha ottenuto la certificazione Top Employer Italia 2026 dal Top Employers Institute. Questa riconoscimento attesta l’impegno dell’azienda nel valorizzare le risorse umane, promuovendo ambienti di lavoro equi e condivisi. La frase

La società Arkema, filiale italiana del gruppo leader nella chimica di specialità, ha ottenuto la certificazione Top Employer Italia 2026 dal Top Employers Institute. È il terzo anno di fila che ottiene questo riconoscimento, che premia l’eccellenza delle pratiche HR in aree chiave come la qualità della vita sul lavoro, la diversità e l’inclusione, lo sviluppo delle competenze. In Italia il Gruppo è presente con quattro stabilimenti chimici, uno dei quali alle porte di Boretto, nella zona industriale del paese. Le altre sedi sono a Spinetta Marengi (Alessandria), Gissi (Chieti) e Anagni (Frosinone). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Le persone non sono numeri, più potere decisionale ai lavoratori"

Leggi anche: Carovita, incubo a Nordest per 9 persone su 10: disoccupati, operai e lavoratori autonomi sono le categorie più in ansia

Leggi anche: Autonomia differenziata, firmata la pre-intesa in Regione: “Maggiore potere decisionale per i territori”

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Burkina Faso vs Hungary: The Sahel Spirit vs The Danube Jewel

Argomenti discussi: L’impatto dell’Ai sulle tecnologie per persone con disabilità. Tra ottimismo, sfide e criticità; Le persone non sono numeri, più potere decisionale ai lavoratori; Più vicini alle persone; Salute mentale. Oms Europa: Disturbi per 1 persona su 6, ma 1 su 3 non riceve cure adeguate.

Covid. Gimbe: Sono oltre 8 milioni gli italiani che non hanno mai ricevuto una dose di vaccino. Ogni giorno contraggono il virus quasi 4mila personeIn particolare sono circa 8,28 milioni le persone mai vaccinate e che non hanno contratto il virus da poco tempo, pari al 13,9% della platea (con percentuali dall’11,2% della Toscana al 26,3% della ... quotidianosanita.it

Covid. Gimbe: Immunità di gregge è una chimera, troppe persone non vaccinate. Dal punto di vista scientifico tutte le carte sono in regola per istituire l’obbligo ...Così il presidente Cartabellotta commentando i dati del monitoraggio settimanale che indicano una diminuzione dei nuovi casi (-12,5%) dopo 9 settimane di aumento e un’ulteriore frenata negli ospedali: ... quotidianosanita.it

Migliaia di persone in Roamania sono scese in piazza per protestare contro una legge che minaccerebbe la libertà di espressione nel Paese. Il team di The Cube di Euronews spiega cosa prevede davvero la norma #TheCube https://l.euronews.com/hGcd - facebook.com facebook

#Libia: fosse comuni ad Ajdabiya. Almeno 21 persone migranti sono state sequestrate, torturate e uccise a sangue freddo. Questo è ciò che emerge dalle testimonianze dei sopravvissuti, raccolte e rilanciate dai @RefugeesinLibya. Chiediamo verità e giustizia x.com