Ferretti | Weichai chiarisce il potere decisionale

Nella sala operativa di Ferretti, Weichai Group ha rilasciato dichiarazioni chiare sul controllo decisionale all’interno dell’azienda. La comunicazione è stata rivolta agli investitori e ai media, evidenziando le competenze e le responsabilità direttamente attribuite al gruppo cinese. Nessuna altra informazione è stata fornita, ma le note ufficiali si concentrano sulla definizione delle funzioni di gestione e controllo.

La tensione si è fatta palpabile nella sala operativa di Ferretti, dove l'azionista Weichai Group ha rilasciato una serie di precisazioni fondamentali per il mercato. La società madre, interamente controllata da Weichai, ha chiarito la posizione strategica dell'azienda nautica quotata al MidCap e su Euronext Milan. Le decisioni non nascono dal nulla ma seguono rigorosi protocolli di governance che coinvolgono il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato. Ogni movimento deve rispettare le leggi applicabili e gli statuti dei mercati di Hong Kong e Milano. L'obiettivo dichiarato è tutelare gli interessi di tutti i portatori di azioni, evitando qualsiasi ambiguità sulla catena di comando.