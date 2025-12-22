Intramontabile Miura firma a 59 anni un nuovo contratto | verrà presentato l'11 gennaio alle 11 | 11
Ennesima sbalorditiva puntata della carriera infinita di Kazuyoshi Miura nel mondo del calcio: firmerà con una squadra di terza divisione giapponese per un altro anno, festeggiando sul campo i 60 anni e i 40 di carriera. La presentazione ufficiale, come già accaduto in passato, avverrà l'11, gennaio, alle 11:11. Tutto in onore del numero di maglia di "King Kazu". 🔗 Leggi su Fanpage.it
