Mercedes-benz collabora con nvidia e uber per accelerare la robotaxi con la nuova s-class

Mercedes-Benz ha annunciato una collaborazione con Nvidia e Uber per sviluppare la robotaxi di livello avanzato utilizzando la nuova S-Class come piattaforma principale. L’azienda punta a integrare tecnologie di guida autonoma e sistemi di intelligenza artificiale, supportata da una rete di partner tecnologici e da una piattaforma software proprietaria. Questa alleanza mira a portare sul mercato veicoli automatizzati di alta gamma.

l’ingresso nel campo dei robotaxi di livello avanzato si basa su una selezione strategica della s-class come piattaforma principale, supportata da una rete di partner tecnologici e da una piattaforma software proprietaria. l’insieme di innovazioni mira a rendere operativo un servizio di trasporto autonomo, estendibile a americhe, asia, eu e medio oriente, con particolare attenzione alla sicurezza operativa e all’affidabilità dei sistemi. la s-class è scelta per le capacità di funzionamento fail-safe, accompagnate da robuste soluzioni di ridondanza in guidio, frenata, elaborazione e alimentazione. integrata con il sistema operativo proprietario mb. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

