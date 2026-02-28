Mercedes-Benz ha annunciato una collaborazione con Nvidia e Uber per sviluppare la robotaxi di livello avanzato utilizzando la nuova S-Class come piattaforma principale. L’azienda punta a integrare tecnologie di guida autonoma e sistemi di intelligenza artificiale, supportata da una rete di partner tecnologici e da una piattaforma software proprietaria. Questa alleanza mira a portare sul mercato veicoli automatizzati di alta gamma.

l’ingresso nel campo dei robotaxi di livello avanzato si basa su una selezione strategica della s-class come piattaforma principale, supportata da una rete di partner tecnologici e da una piattaforma software proprietaria. l’insieme di innovazioni mira a rendere operativo un servizio di trasporto autonomo, estendibile a americhe, asia, eu e medio oriente, con particolare attenzione alla sicurezza operativa e all’affidabilità dei sistemi. la s-class è scelta per le capacità di funzionamento fail-safe, accompagnate da robuste soluzioni di ridondanza in guidio, frenata, elaborazione e alimentazione. integrata con il sistema operativo proprietario mb. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Mercedes-benz collabora con nvidia e uber per accelerare la robotaxi con la nuova s-class

La nuova Mercedes-Benz GLB(Adnkronos) – Mercedes-Benz presenta la nuova GLB, ora completamente elettrica e disponibile in versione a cinque o sette posti, che unisce design...

Mercedes svela la S-Class elettrica con auto-pilota per servizi di trasporto premiumMercedes-Benz ha presentato la nuova Classe S non solo come l’apice del lusso automobilistico, ma come la base strategica per un futuro di trasporto...

Tutto quello che riguarda Mercedes.

Temi più discussi: Mercedes-Benz Sprinter lancia il podcast Storie Inascoltabili con Maccio Capatonda; Baby Classe G, Mercedes la farà anche ibrida; Team X e Maccio Capatonda lanciano ‘Storie Inascoltabili’ di Mercedes-Benz Sprinter; La startup britannica Wayve raccoglie 1,2 miliardi di dollari da investitori tra cui Mercedes e Stellantis.

Mercedes collabora con Google per portare Maps e YouTube nei suoi veicoliMercedes-Benz e Google hanno annunciato oggi una partnership strategica a lungo termine per accelerare ulteriormente l’innovazione automobilistica e creare un’esperienza digitale di auto di lusso di ... 01net.it

Mercedes collabora con Luminar sulla guida autonomaMercedes e Luminar, azienda leader mondiale nel settore della tecnologia automobilistica, hanno annunciato nelle scorse ore una partnership strategica per accelerare lo sviluppo delle future ... motorionline.com

Benvenuta, amore nostro. Per Mercedes Engel oggi è il giorno più bello: è nata la sua prima figlia, la piccola Aurora. Un sogno che si realizza, una gioia immensa che le illumina gli occhi e il cuore. Aurora è già la sua favola più dolce, il suo inizio più meravi - facebook.com facebook

o quando continuavo a dire che il trick Mercedes non poteva far tornare il CR a 18:1 per soli 10 CV in più. Pian piano hanno ritrattato tutti e ieri si è 'scoperto' che non arriva nemmeno a 17:1 (portando cmq un vantaggio). x.com