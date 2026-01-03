Puoi scappare ma ti troveranno Chi sono i Night Stalkers coinvolti nel blitz in Venezuela

I Night Stalkers sono un'unità speciale delle forze armate venezuelane, coinvolta nelle operazioni di alta precisione. Recentemente, sono stati protagonisti di un blitz che ha portato all'arresto di Nicolás Maduro a Caracas. In questo articolo, analizzeremo i dettagli di questa operazione e il ruolo di questa unità nelle dinamiche di sicurezza e geopolitica nella regione.

Continuano a filtrare nuovi dettagli sull'operazione che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro poco prima dell'alba a Caracas. La missione di "estrazione" del capo del regime venezuelano, riporta il Wall Street Journal, sarebbe stata condotta non solo da unità della Delta Force ma anche dal 160esimo Reggimento Aviazione per le forse speciali (Soar), meglio noti come Night Stalkers. Si tratta della stessa squadra che trasportò i Navy Seals nel 2011 ad Abbottabad, in Pakistan, incaricati di dare la caccia a Osama Bin Laden. Secondo il quotidiano Usa che cita funzionari americani attuali ed ex, i Night Stalkers si sarebbero addestrati per mesi " vicino al Venezuela " e "un significativo numero di mezzi" del 160esimo Reggimento sarebbe stato impiegato nella missione della scorsa notte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Puoi scappare ma ti troveranno". Chi sono i Night Stalkers coinvolti nel blitz in Venezuela Leggi anche: «Chi ti ama veramente non ti mente, non ti usa, non ti ferisce e non ti tradisce. Perché, ancora prima di amarti, ti rispetta» Leggi anche: Gestisci un canale WhatsApp: ora puoi controllare chi ti segue davvero in tempo reale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. "Puoi scappare ma ti troveranno". Chi sono i Night Stalkers coinvolti nel blitz in Venezuela - L'operazione di "estrazione" di Maduro è stata condotta dalla Delta Force e dal 160esimo Reggimento Aviazione per le forze speciali ... ilgiornale.it

