Jeacques e Jessica Moretti chi sono i proprietari del bar esploso a Crans-Montana Lei è ferita sono vivi ma sotto choc

Jacques e Jessica Moretti sono i proprietari del bar esploso a Crans-Montana durante la notte di Capodanno. Lei è rimasta ferita, lui e gli altri sono vivi ma sotto shock. L’incendio nel locale Le Constellation ha causato numerosi morti e feriti, lasciando la comunità ancora scossa dall’accaduto. Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause di questa tragedia.

Crans-Montana sta ancora contanto morti e feriti dopo il devastante incendio scoppiato nella notte di Capodanno all?interno del bar-discoteca Le Constellation, che ha provocato almeno. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Jeacques e Jessica Moretti, chi sono i proprietari del bar esploso a Crans-Montana. «Lei è ferita, sono vivi ma sotto choc» Leggi anche: Strage di Crans-Montana, i proprietari del bar sono vivi Leggi anche: Esplosione in un bar di Crans-Montana, in Svizzera: ci sono morti e feriti Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Guerra, attacco ucraino a raffineria russa con i missili inglesi Storm Shadow. Jeacques e Jessica Moretti, chi sono i proprietari del bar esploso a Crans-Montana. «Lei è ferita, sono vivi ma sotto choc» - Montana sta ancora contanto morti e feriti dopo il devastante incendio scoppiato nella notte di Capodanno all’interno del bar- msn.com

Crans Montana, chi sono i proprietari del bar Le Constellation: Jacques e Jessica Moretti vivi, lei ferita. «Sono sconvolti» - Sono vivi i proprietari del bar Le Constellation, teatro della strage di Capodanno a Crans- msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.