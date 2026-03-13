COLPO DI SCENA! MILLY CARLUCCI | A CANZONISSIMA NON ESISTONO I CONCORRENTI

Milly Carlucci ha dichiarato che a Canzonissima non ci sono concorrenti, in risposta alle recenti dichiarazioni di Riccardo Cocciante, che aveva precisato di essere ospite e non partecipante alla trasmissione. La conduttrice ha rotto il silenzio dopo il polverone mediatico scatenato dalle parole dell’artista. La polemica è diventata protagonista delle ultime ore nel mondo dello spettacolo.

Dopo il polverone mediatico per le parole di Riccardo Cocciante che ha specificato di essere ospite e non concorrente di Canzonissima, Milly Carlucci rompe il silenzio. Elegantissima dallo studio di Canzonissima, al via sabato 21 marzo su Rai1, la direttrice artistica e conduttrice dello show di primavera spiega nel dettaglio cast e regolamento. Dobbiamo svelare un mistero. Non esistono i concorrenti a Canzonissima! Il nostro cast artistico è un gruppo di amici, di straordinari interpreti, che ci porta in dono delle canzoni. Le canzoni sono quelle su cui noi eserciteremo la nostra scelta. Il pubblico da casa, gli artisti stessi e un gruppo di amici che sono qui con noi decideranno tutti insieme qual è la Canzonissima. 🔗 Leggi su Bubinoblog

