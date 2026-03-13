Nidi micronidi e centri infanzia | quasi 6mila bimbi accolti in strutture sicure nell’Ulss 6

Nell’area dell’Ulss 6 Euganea, circa 6.000 bambini frequentano nidi, micronidi e centri infanzia. Queste strutture garantiscono un ambiente sicuro e adeguato per i più piccoli, offrendo servizi dedicati alla prima infanzia. I dati relativi alla presenza dei bambini evidenziano l’ampia offerta disponibile nel territorio. La presenza di tante strutture permette di rispondere alle esigenze delle famiglie della zona.

Sono quasi 6mila i bambini accolti nelle strutture per la prima infanzia del territorio dell’Ulss 6 Euganea. Un numero che racconta da solo quanto il tema dei nidi, dei micronidi e dei centri infanzia sia centrale per migliaia di famiglie padovane. Ed è proprio da qui che parte la giornata “Norme, metodi, azioni: il percorso dei servizi alla prima infanzia nella L.R. 222002”, prevista per domani, sabato 14 marzo, dalle 9 alle 13 al Teatro Quirino De Giorgio. L'appuntamento riunirà 220 iscritti tra educatori e operatori di asili nido, nidi integrati, micronidi, nidi aziendali e centri infanzia dedicati ai bambini da 0 a 3 anni. Al 31 dicembre 2025, nel territorio dell’Ulss 6 risultavano attive 189 strutture per la prima infanzia, per un totale di 5. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

