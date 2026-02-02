Nidi d’infanzia | altre 200 famiglie accederanno ai contributi grazie all’accordo con le strutture convenzionate

Questa mattina il Comune di Rimini ha annunciato che altre 200 famiglie potranno usufruire dei contributi per i nidi d’infanzia convenzionati. Grazie a un nuovo accordo con le strutture, le rette saranno ridotte e più bambini avranno accesso ai servizi educativi 0-3 anni. La misura mira a sostenere le famiglie e a favorire la prima infanzia.

Il contributo rientra tra gli strumenti previsti dalla convenzione con i gestori privati, che consente al Comune di ampliare la platea delle famiglie raggiunte dal sostegno economico Sono circa 200 le famiglie riminesi che potranno beneficiare del contributo comunale per la frequenza dei nidi d'infanzia convenzionati, nell'ambito del progetto che sostiene l'accesso ai servizi educativi 0-3 anni attraverso l'abbattimento delle rette.Il contributo rientra tra gli strumenti previsti dalla convenzione con i gestori privati, che consente al Comune di ampliare la platea delle famiglie raggiunte dal sostegno economico, estendendo l'agevolazione anche a chi frequenta strutture convenzionate e non solo i nidi pubblici, dove la retta risulta già fortemente ridotta.

