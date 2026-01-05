Stipendio ATA 2026 da gennaio 2026 scattano i nuovi incrementi | fino a 206 euro mensili per i funzionari Le tabelle

A partire da gennaio 2026, gli stipendi del personale ATA subiranno nuovi incrementi, con aumenti mensili che variano da 95 a 206 euro in base alla qualifica e all’anzianità. Le tabelle ufficiali definiscono i dettagli delle nuove retribuzioni, che interesseranno funzionari, collaboratori e altri ruoli all’interno del comparto scolastico. Questa revisione mira a migliorare le condizioni salariali degli operatori scolastici, in conformità con le nuove disposizioni previste per il 2026.

