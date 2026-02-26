Sanremo il sogno di Nicolò Filippucci è realtà; ha vinto il festival delle nuovo proposte

Nicolò Filippucci ha conquistato il palco di Sanremo nelle Nuove proposte con la sua canzone Laguna. Il giovane artista di Corciano ha ottenuto il riconoscimento durante l'evento, realizzando un sogno che desiderava da tempo. La vittoria segna un momento importante per la sua carriera e rappresenta un passo significativo nel suo percorso musicale.

Chi è Nicolò Filippucci, la stella umbra che ha vinto le Nuove Proposte a Sanremo 2026

