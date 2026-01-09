Divorzio Nicole Kidman e Keith Urban la battaglia stressante per l’affido delle figlie

Il divorzio tra Nicole Kidman e Keith Urban, conclusosi dopo diciannove anni di matrimonio, ha coinvolto questioni complesse riguardanti l’affidamento delle loro due figlie, Sunday e Faith. La procedura ha richiesto un confronto attento e rispettoso, riflettendo l’importanza di garantire il benessere dei minori. Questa fase ha rappresentato un momento delicato per gli ex coniugi, evidenziando le sfide legate alla separazione e alla tutela familiare.

Dopo diciannove anni d’amore, Nicole Kidman e Keith Urban hanno ufficialmente divorziato. Ma gli ex hanno vissuto un periodo profondamente stressante per definire i dettagli dell’accordo: al centro di tutto l’affidamento delle figlie, Sunday (che ha 17 anni) e Faith (15 anni). Sulla base di quanto condiviso dai media, trascorreranno molto più tempo con la mamma (306 giorni all’anno, per la precisione). Il papà potrà vederle per 59 giorni, a fine settimana alterni, dal sabato alla domenica. Ma questo sarebbe stato stato un punto critico del loro addio: i dettagli. Nicole Kidman e Keith Urban, la battaglia per l’affido delle figlie. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Divorzio Nicole Kidman e Keith Urban, la battaglia “stressante” per l’affido delle figlie Leggi anche: Nicole Kidman e Keith Urban ufficializzano il divorzio: cosa prevede l’accordo sulla gestione delle figlie Leggi anche: Nicole Kidman e Keith Urban, il divorzio è ufficiale (e a Hollywood finisce un'altra favola) La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Nicole Kidman e Keith Urban, il divorzio è ufficiale (e a Hollywood finisce un'altra favola); Nicole Kidman e Keith Urban formalizzano il divorzio dopo 19 anni di matrimonio; Nicole Kidman e Keith Urban, il divorzio è ufficiale. Le figlie adolescenti vivranno con la madre; Nicole Kidman e Keith Urban, il divorzio è ufficiale: finisce una delle coppie più longeve di Hollywood. Divorzio Nicole Kidman e Keith Urban, la battaglia “stressante” per l’affido delle figlie - Ma gli ex hanno vissuto un periodo profondamente stressante per definire i dettagli dell’accordo: al centro di ... dilei.it

Nicole Kidman e Keith Urban ufficializzano il divorzio: cosa prevede l’accordo sulla gestione delle figlie - Ecco cosa prevede l’accordo e come gestiranno le figlie Sunday Rose e Faith ... fanpage.it

Nicole Kidman e Keith Urban formalizzano il divorzio dopo 19 anni di matrimonio - Le figlie Sunday Rose, 17 anni, e Faith Margareth, 15 anni, trascorreranno ogni anno 306 giorni con la mamma e 59 giorni con il papà, a weekend alternati. tg24.sky.it

Nicole Kidman e Keith Urban: divorzio ufficiale dopo 19 anni insieme - facebook.com facebook

Nicole Kidman e Keith Urban hanno divorziato. A chiedere il divorzio, per «differenze inconciliabili» è stata lei. Ecco cosa è successo x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.