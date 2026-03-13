Nicolas Vaporidis annuncia | Diventerò padre la moglie Ali Rinaldo è incinta

Nicolas Vaporidis ha annunciato che diventerà padre, rivelando che sua moglie Ali Rinaldo è incinta. La coppia, sposata nel 2024, sta aspettando un bambino. La notizia è stata condivisa pubblicamente dall’attore, confermando così l’attesa di un nuovo membro nella loro famiglia. La coppia ha mantenuto un profilo riservato fino a questo momento, senza ulteriori dettagli sulla gravidanza.