Nicolas Vaporidis annuncia | Diventerò padre la moglie Ali Rinaldo è incinta
Nicolas Vaporidis ha annunciato che diventerà padre, rivelando che sua moglie Ali Rinaldo è incinta. La coppia, sposata nel 2024, sta aspettando un bambino. La notizia è stata condivisa pubblicamente dall’attore, confermando così l’attesa di un nuovo membro nella loro famiglia. La coppia ha mantenuto un profilo riservato fino a questo momento, senza ulteriori dettagli sulla gravidanza.
Nicolas Vaporidis e Ali Rinaldo presto genitori. L'attore e la gallerista si sono sposati nel 2024. Le tappe della storia d'amore della coppia e l'annuncio del bebè in arrivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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