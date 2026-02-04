Se sopravviverò al genocidio diventerò giornalista per raccontare la verità di Gaza al mondo
Sara Serria, 22 anni di Gaza, ha perso tutto: casa e famiglia. Non si arrende e sogna di diventare giornalista per raccontare cosa sta succedendo nella sua città. “Se sopravvivrò al genocidio, diventerò giornalista per dire al mondo la verità”, dice con determinazione. La giovane vive tra le macerie e le bombe, ma non perde la speranza di far conoscere la sua storia.
Sara Serria, 22enne di Gaza, ha perso la casa e la famiglia ma sogna di essere giornalista per raccontare la verità: "Niente mi fermerà tranne la morte. L'ho promesso a me stessa".🔗 Leggi su Fanpage.it
