Se sopravviverò al genocidio diventerò giornalista per raccontare la verità di Gaza al mondo

Sara Serria, 22 anni di Gaza, ha perso tutto: casa e famiglia. Non si arrende e sogna di diventare giornalista per raccontare cosa sta succedendo nella sua città. “Se sopravvivrò al genocidio, diventerò giornalista per dire al mondo la verità”, dice con determinazione. La giovane vive tra le macerie e le bombe, ma non perde la speranza di far conoscere la sua storia.

