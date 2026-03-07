Sanità e soffitto di cristallo la carica delle 250 donne alla guida di Asl ospedali e Irccs

In Italia, 250 donne ricoprono ruoli di vertice in Asl, ospedali e Irccs, secondo i dati diffusi da Fiaso in vista dell’8 marzo. La presenza femminile nelle posizioni di leadership nel settore sanitario sta crescendo, anche se il “soffitto di cristallo” sembra cedere con fatica. La statistica riflette una tendenza in evoluzione, con un numero significativo di donne al comando di strutture sanitarie.

La presenza delle donne ai vertici di Asl, aziende ospedaliere e Irccs su 717 posizioni apicali censite dal monitoraggio Fiaso. Con una certa fatica il soffitto di cristallo in sanità sta cedendo anche in Italia. A dircelo sono i dati diffusi da Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) in vista dell’8 marzo, relativi al monitoraggio sulla composizione di genere delle direzioni strategiche del Ssn. Nel complesso emerge un rafforzamento progressivo della presenza femminile nei ruoli apicali del Ssn, in linea con l’evoluzione dei lavoratori della sanità. Oggi sono 250 le donne ai vertici di Asl, aziende ospedaliere e Irccs su 717 posizioni apicali censite, pari al 34,87% del totale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Un'indagine tra le professioni del cinema rivela che il "soffitto di cristallo" è ancora un limite reale e che l'Italia del grande schermo deve ancora imparare a investire sul talento delle sue donne sempre più in crescita

Dossier Sanità di Fico in Campania: incontri con direzioni, ospedali, Asl. Nel 2027 un assessore-managerFico spiega perché sarà anche assessore alla sanità: "Ho valutato che è importante in questo momento tenere la delega".

